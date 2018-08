Kims film blir vist på formiddags-kino

Kultur

Filmen om Hopsjøstiftelsens Tor Bugten, laget av Kim Jektvik, skal vises på Hitra kino. Det skjer på formiddagen fredag 31. august, forteller Jektvik.

Filmen "Stifteren" hadde premierevisning under årets Hopsjødager. Filmen handler om Tor Bugtens innholdsrike liv og historien bak hans stiftelse av Hopsjøbrygga.

- Hopsjøbrygga ville ikke vært her hvis det ikke var for Bugten, sa regissøren til lokalavisa i forbindelse med premieren.

Tor Bugten står for Hopsjøbrygga slik vi kjenner den i dag. Før han satt sit preg på brygga så det nærmest falleferdig ut alt som var. Han stiftet Hopsjøstiftelsen og samlet inn andeler for å få råd til å kjøpe opp Hopsjøbrygga, for så å bygge det opp igjen. Her fikk han overbevist flere til å bidra, og arbeidet med å reise Hopsjøbrygga ble satt i gang.

- Jeg kjente han veldig godt, alle hang rundt han hele tiden. Vi hadde egentlig planer om å lage film før hans død, men det ble aldri satt i gang. Under Bugtens begravelse ble det vist noen videoer, og det var da jeg virkelig bestemte meg for å lage en film om Tor. Andre fortjener så absolutt å få se hvilken fantastisk person han var, sier Kim Jektvik.