Nå skal Magnar få igjen pusten

Kultur

I følge Kystmuseet så brukte museumsarbeider (og revyartist) Magnar Ansnes nylig 40 minutter på å komme seg opp til kontoret i 2. etasje. Dette var utslagsgivende for at man bestemte seg for å installere heis i bygget.

Videoen - og påstandene om de 40 minuttene opp trappa - hører sannsynligvis heime i revyverden, men fakta er at hovedutstillingen på Kystmuseet blir stengt fra og med neste uke, og fram til desember.

- Når vi åpner igjen kan vi love oppgraderte utstillinger, lyddusjer og ikke minst heis, opplyser Kystmuseet på sin facebookside.

- Turistinformasjonen, museumsbutikken, galleriet og alle våre andre besøkssteder vil fremdeles være åpen. opplyser de.