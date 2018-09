Tjuefem møttes for å dele strikkeglede

Kultur

Tjue voksne og fem barn fant veien til strikketreffet som i helga ble arrangert på Sør-Hitra. Ute pøset regnet ned, men innenfor ble det både trivelig og inspirerende, forteller Kirsten Athammer.

- Her delte vi både strikkeglede, oppskrifter, teknikker, og fikk vise fram noe av det den enkelte lager. Utrolig mye artig og kreativt, sier Athammer.

Lise Hauge delte av sin kunnskap om ull og spinning, Hitra bibliotek hadde lånt ut mange flotte bøker om emnet, og fra Boutique Helene, Europris og Nille var det gitt garnpakker til utlodning blant deltakerne.

- Vi takker for alt, og alle som hjalp oss, som kom - som gjorde dagen så strikkende artig. Folk ønsket mer, så i januar presenterer vi nok et nytt "Hjertestrikk", forteller Athammer.

I forkant av strikkekafeen i ungdomshuset på Forsnes, fortalte Athammer at de gjør dette for å sette fokus på strikking i øyregionen, for å knytte nye kontakter, for å dele kunnskap, få ny inspirasjon og ikke minst for å dele strikkeglede.