- Blant de sterke inntrykkene var noen barnetegninger

Kultur

For litt over to uker siden var 10. klasse ved Sistranda skole på skoletur til konsentrasjonsleirene Auschwitz og Birkenau. I kveld åpnet de utstillingen "Du skal ikke sove".

Ett av de 23 kunstverkene som stilles ut heter "Suicide Fence". Det en en installasjon som viser en person som henger fastlåst og død i et elektrisk gjerde. Det er inspirert av en tegning som Emma Bogø og Ruth Myrseth la merke til da de besøkte konsentrasjonsleiren.

- Det var utstilt en del barnetegninger der. Først virka de uskyldige, men så så vi nærmere på noen av dem. Det var sånn at barna i konsentrasjonsleiren tegna det de så. Og vi fikk vite at for noen fanger var det å løpe på gjerdet en siste utvei. Dette hadde ungene som tegna disse tegningene sett. Det var spesielt, forklarer Ruth og Emma.

Auschwitz og Birkenau (Auschwitz 2) var de største konsentrasjonsleirene nazistene bygde opp under 2. verdenskrig, laget for masseutryddelse av mennesker. De fleste av ofrene var jøder.

Jentene forteller at besøket i de to konsentrasjonsleirene ga inntrykk på flere vis.

- Det var ikke akkurat sånn at vi gikk og flira og tøysa når vi var der, nei. Det ga sterke inntrykk. Det er først nå det begynner å gå inn på meg størrelsen på det som skjedde, sier Emma.

De 23 verkene som stilles ut på Sistranda skole, har alle et sterkt budskap. Titler som "Horror box", "Barn uten framtid", "Når barndommen blir brent" og "Ingen utvei" sier sitt. Det er malerier, tegninger, foto, collager, tekster og modeller som alle viser skrekken ved dette kapitler i historien vår.

Adrian Wahl Jørgensen, Adrian Kristiansen og Rahul Kumar har laget en tv-boks hvor det løper bilder de selv tok da de besøkte leirene.

- Vi tok sikkert 500 bilder. 80 av dem ble med i framvisningen, forteller Adrian Kristiansen.

Også de forteller om sterke inntrykk:

- Å høre om hva som har skjedd i en skoletime, gir ikke det samme inntrykket som å komme der og se. Det sterkeste var kanskje det å oppleve hvor stort det var, sier Adrian Kristiansen

- Samtidig var vi inne i brakker der 700 jøder var stuvet inn. Brakkkene var ikke større enn et hus hvor det bor fire personer her i Norge, forteller Rahul.

Elevene startet det tverrfaglige opplegget om konsentrasjonsleierene i vår. To uker ut i skoleåret i høst reiste de på skoleturen, og de har brukt de to ukene etter besøket til å lage de sterke bildene og kunstverkene som nå stilles ut. Utstillingen vil være åpen i skoletida de nærmeste ukene, for de som vil komme og se.