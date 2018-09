Kultur

- Hitra-aksjonen forandret norgeshistorien. Ved siden av oppdrettseventyret er den det eneste som har skjedd på Hitra på 1900-talet som har gjort nettopp det, forteller Reidar Almås – foredragsholder for det kommende lørdagstreffet på Kystmuseet.

Det er nå 43 år siden Sverre Hansen reiste seg under meieriårsmøtet på Hitra, og tok til orde for skattestreik. Han hadde fått nok, det ble stadig vanskeligere å livnære seg som bonde i dette landet, og flere gårdsbruk hadde måttet legge ned i løpet av de siste årene. Sverre Hansen dro fra møtet denne vårkvelden med oppdrag å utforme et aksjonsbrev.

- Ikke mange dager senere var Hitraaksjonen en realitet. Sverre Hansen hadde stilt seg i spissen for en bevegelse som skulle bli ”det næraste eit sosialt opprør ein kan koma i etterkrigstida”, for å sitere den daverende leder i landbrukskomiteen i Stortinget, SV-politiker og historiker Berge Furre, forteller Hans Jakob W. Farstad, fagkonsulent formidling ved Kystmuseet.

Førstkommende lørdag blir historien om aksjonen som forandra Norges-historien fortelt på nytt i Kystmuseets lokaler på Fillan. Nettopp dette lokalet var meieri på Hitra før det ble nedlagt og senere overtatt av museet.

Reidar Almås var en av aktørene i aksjonen, og er kommet til plassen det hele begynte. Han vil fortelle historien om Hitraaksjonen, eller som han selv beskriver det: «Hitra-aksjonen sett fra bakspeilet».