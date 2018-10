Se bildene fra Frivillighetens torg

Kultur

Frivillighetens Torg ble arrangert i Hitrahallen lørdag. Her hadde en rekke lag og foreninger fra Hitra etablert stands og aktiviteter for å vise seg fram for publikum.

- Jeg kan ikke noe annet enn å berømme lagene som stilte opp i år, sa Kasia Czaplis i Hitra kommune til lokalavisa i går.

- Alle møtte opp med en positiv holdning og pågangsmot, det gjorde hele opplevelsen verdifull for deltagere og besøkende, fortalte hun. Bildene i denne bildeserien er tatt av Lars Håvard Slørdal i Hitra kommune.