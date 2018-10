Mener Rebekka har laget et smykke av et album

Kultur

Rebekka Bakken, med sterke aner til Frøya og Vikasundet, har kommet med ny plate. Artisten er fortsatt mer kjent i Tyskland enn i Norge, men Dagbladets anmelder gjør sitt beste for at flere i Norge skal bli klar over sangeren, og hennes nye plate "Things You Leave Behind".

"Hvor har du vært? Eller Hvor har vi vært?" spør Øyvind Rønning i Dagbladet.

Plata er i følge anmelderen "et smykke av et album", spekket med gode låter.

"Hun er beinhard i tonen og har en ekspressiv og insisterende stemme som noen ganger drar henne i retning kabareten, uten at det gjør noe", skriver han videre.

Rebekka Bakken har bodd i både New York, Wien og Sverige, men er nå flyttet tilbake til Norge. I et intervju med lokalavisa i 2011 beskrev hun musikken sin slik:

- Det er helst journalistene som føler behov for å sette sangere i bås. Jeg kaller meg selv en «sing and song writer. Jeg lar meg inspirere av livet - og det jeg observerer.