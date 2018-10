De eldre koste seg sammen

Kultur

I forrige uke var mange samlet til “Eldres dag” ved omsorgssenteret på Krokstadøra.

Det var eldrerådet som i sam-arbeid med omsorgssenteret inviterte til en trivelig samling i storstua hvor folk fra hele kommunen var representert.

Foruten god middag samt kaffe og kaker ble det mye underholdning, blant annet sørget Per Magne Forren for å skape god stemning blant de mange oppmøtte.

I tillegg var også Snillfjordkoret på plass for å spre sangglede blant tilhørerne.

Stor giverglede blant nærings-liv og private sørget for at mange gevinster kunne loddes ut, og folk støttet godt opp om lotteriet som innbrakte over 13.000 kroner.

Pengene sendes til årets tv-aksjon som i år går til Kirkens Bymisjon.

Foruten mye underholdning, ble det også god tid til noe som for mange er like viktig, nemlig en god prat med gode sambygdninger.

(Foto: Per Aastum)