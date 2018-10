Arrangementene går i pluss. Men klarer ikke dekke inn lønnsutgiftene

Kultur

Hvert år siden Frøya kulturhus åpnet, har drifta gått i minus. Det vil den også gjøre i år. I kommunebudsjettet er det lagt opp til at alle utgifter skal hentes inn med inntekter fra aktivitetene på huset.

I dag orienterte virksomhetsleder Marit Norborg Wisløff formannskapet om situasjonen i kultursektoren. Her presenterte hun tall som viser inntekter og utgifter på kulturhuset. Disse viser at arrangementene, konsertene, kinodrift og kiosksalg hver for seg går med overskudd. Dette hvis lønnsutgiftene holdes utenom.

- Det er lagt noen urealistiske forutsetninger i budsjettet om at vi skal dekke inn alt gjennom inntektene vi får. Så det vi ber om er at kommunen bevilger 1.6 millioner til lønn, og så skal vi klare å dekke inn de øvrige, sa Norborg Wisløff til formannskapet.

Flere av politikerne sa de satte pris på å få en ordentlig presentasjon over hva kulturhuset koster.

- Det er bra å få plukket ned tallene sånn at vi ser hva det koster. Og etter min mening så har vi råd til å drive dette, sa varaordfører Pål Terje Bekken (Ap).

Ordfører Berit Flåmo sluttet seg til dette, og viste til at man har fått en aktivitet i kulturhuset som svarer til det som var målet da det ble bygget.

- Vi har fått et kulturhus som folk bruker, og er blitt glade i. Og ikke bare frøyværingene. Jeg ser også at mange hitterværinger bruker huset. Da har vi fått til noe med kulturhuset vårt, sa Berit Flåmo.