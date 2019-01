Langrennslegenden Oddvar Brå besøker Fillan

Kultur

Oddvar Brå og forfatter Thor Gotaas kommer i februar til Fillan for å fortelle om langrennslegendens liv som skiløper. De to har i hele vinter reist omkring i Norge for å vise film og prate om boka “Oddvar Brå - Et skiløperliv”

Dette er historien om Oddvar Brå, mannen som gikk på ski inn i den norske folkesjela. Langrennsløperen Oddvar Brå er blant våre største idrettslegender, han brakk staven i VM i Oslo i 1982 og huskes særlig for det. Men han presterte mye mer.

Hva vet vi egentlig om Oddvar Brå fra Hølonda, der han vokste opp som odelsgutt? Der han brøytet spor på jordene og i skogen, og gikk alene på ski, tidlig bestemt på å bli verdensmester.

Boka speiler òg samfunnsutviklinga i annen halvdel av 1900-tallet - gammeldags landsbygd og nye, moderne tider - og skiløpernes betydning som nasjonale helter. Om muligheten til å komme fra folkedypet og bli noe stort med ski på beina.

Foredraget holdes på Kystmuseet tirsdag 5. februar med Hitra bibliotek som arangør.