Lanserer nytt program, og ber om tips til mer

Kultur

Lørdagstreff er navnet på museets foredragsserie, som gjennom en årrekke har samlet et stort publikum for å høre et stort antall foredragsholdere fortelle om ulike tema. Denen vinterens og vårens foredragsrekke inneholder fem ulike tema. Fagkonsulent Hans Jakob Farstad sier museet er godt fornøyd med årets foredragsrekke, men skulle gjerne fått mer tilbakemeldinger på hva publikum vil høre om.

- Vi er ganske åpen for hva vi som kan være tema for lørdagstreff. Jeg håper publikum vet at de også kan påvirke innholdet i foredragsserien, sier Farstad.

Først ute i år er et foredrag med Clamer Meltzer. Lørdag 26. januar vil pensjonisten fortelle om sin imponerende rotur fra Trondheim til Oslo, en tur han tilbakela som 72-åring. Gjennom tre måneder ombord i en 17 fot lang Åfjordfæring tilbakela han det som må karakteriseres som "Den store styrkeprøven på kjøl."

Lørdag 23. februar kommer navneforsker Eli Johanne Ellingsve til Lørdagstreffet. Ellingsve har tidligere beskrevet opprinnelsen til en rekke stedsnavn her i øyregionen. Stedsnavn er kulturminner. De forteller om hvordan folk før oss så, brukte og gav navn, på land og sjø. For folk i dag er mange navn ei gåte.

- Hva betydde Karvebakken for folkehelsa? Var det snacksproduksjon på Reklingskjæra? Og hvorfor satt Pareli på Parelistolen? er noen av spørsmålene navneforskeren vil forsøke å besvare.

Lørdag 30. mars kommer forfatter og journalist Per Anders Todal med foredraget "Soga om havlandet- Norsk historie sett frå sjøsida".

- De norske havområda er seks ganger så store som landarealet, og sjøen har skapt livsgrunnlag for menneska her nord siden steinalderen. Likevel er det meste av hava våre ukjent for de aller fleste. Forfatteren bak den kritikerroste boka «Havlandet» tar oss med på ei reise til det usynlige Norge, hava og havbunnen som har skapt landet vårt, forteller Farstad.

Lørdag 27. april vil Kystmuseets egen havbruksavdeling vise fram bilder og videoer fra den tidlige havbrukshistorien. Jørgen Fjeldvær og Bernt Fjeldvær skal vise bilder og film fra pionertiden.

- Her får du et spennende innblikk i forholda for de mange havbrukspionerene langs hele kysten, og ikke minst her på Hitra, sier Farstad.

Lørdagstreffet den 25. mai er forbeholdt krigshistorien. Pensjonert førsteamanuensis Bjørn Sagdal holder foredraget "Torpedo på babord – Krigsseilerne glemte helter". Foredraget følger opp om krigsseileren John Bakkmyr, æresmedlem av Trøndelag Krigsseilerforening, og setter hans dramatiske opplevelser gjennom krigsåra. John overlevde både angrep, senkninger og arbeidsleirer.

- Forfatteren setter det hele inn i en større sammenheng, betingelsene krigsseilerne seilte under og hvordan de ble behandlet etter krigen, sier Farstad.