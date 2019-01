UKM-arrangørene savner fortsatt en god del påmeldinger

Kultur

Det nærmer seg UKM (Ung kultur møtes – tidligere Ungdommens kulturmønstring) og påmeldingfristen den 28. januar for de som skal opptre på scenen eller bidra med kunst under årets arrangement. Lokal UKM-koordinator Guro Rønningsgrind (bildet) forteller at de gjerne skulle hatt mange flere påmeldinger enn de har til nå.

- Så langt er det 21 påmeldte, en del av disse til arrangør-gruppa og flest ungdommer fra Frøya. Selv om scenearrangementet er lagt til Frøya må ikke Hitra-ungdommen la seg skremme av den grunn, smiler Guro Rønningsgrind og oppfordrer alle barn og unge i øyregionen til å hive seg med.

- Det er en opplevelse å være på UKM.

UKM er ei nasjonal satsing på ungdomskultur.

- Her kan man delta med alt mulig av kulturuttrykk. Man har selvsagt musikk, sang, dans, teater, revy og stand up-innslag, men det går også an å tenke utradisjonelt.

Rønningsgrind nevner kreative bidrag som selvlagde kniver, trylleshow, tegneserier og film.

- Det kan være kjempeskummelt å vise fram det man holder på med, men det som er så fint med UKM er at det er en arena hvor de som ikke har all verdens erfaring kan delta.

Samtidig skal det være en plass hvor det blir lagt til rette for at arrangementet rundt skal bli så bra som mulig. Vi skal sørge for en bra setting.

Når det gjelder kunstutstillingen blir den stående på Hitra bibliotek i en hel måned.

- Bidrag fra kunstutstillinga kommer også til å bli vist under sceneshowet, sier Guro og legger til at to fagpanel skal se nærmere på både scene- og kunstbidragene under årets UKM.

- Det er en god mulighet til å få konstruktive tilbakemeldinger på det man holder på med. I tillegg handler UKM om fellesskap.

Selv om man bidrar med et enkelt-innslag så er man del av et større miljø og blir bedre kjent med andre på egen alder med de samme interessene. Noen av barna og ungdommene har gitt tilbakemelding om at de har hatt problemet med påmeldingen i år, i følge Rønningsgrind.

- Systemet for påmelding har blitt mer omstendig, det var enklere før, om man opplever problemer så ta direktekontakt med koordinatorene så skal vi hjelpe dere. Problemer med pålogging skal ikke være baugen for å melde seg på UKM. Det samme gjelder ulike spørsmål, ikke vær redd for å ta kontakt om du lurer på noe, sier Guro Rønningsgrind (mobil: 91880447), som er lokal koordinator sammen med Carina Tønder Tøften (mobil: 917 88 876).

De mangler noen viktige brikker som de gjerne skulle hatt på plass så snart som mulig, nemlig konferansierer til scenearrangementet i Frøya kulturhus lørdag 9.februar.

- Ønsker du å være konferansier, ta kontakt med meg eller Carina, sier Rønningsgrind. Hun tilføyer at det er gledelig at de har fått en god del påmeldinger til arrangør-gruppa i år.

- De har ulike oppgaver innen sceneteknikk- og scenearbeid. De er artistverter, media-ansvarlige og står for organiseringen rundt selve arrangementet. Alt dette er en kjempeflott erfaring å ta med seg videre. UKM gir muligheter på mange ulike vis.

Avslutningsvis sier Guro Rønningsgrind at de vet at Hitra- og Frøya-ungdommen har mye å by på.

- Det får de nå muligheten til å vise fram for andre barn, ungdommer og voksne i øyregionen gjennom UKM. I utgangspunktet er det ikke en konkurranse, men noen av deltakerne blir plukket ut til å representere Hitra og Frøya under fylkesmønstringen. Tidligere har også lokal ungdom gått videre til UKMs landsfestival, forteller hun..

Erfaringsmessig vet de at det bruker å komme mange påmeldinger i siste liten.

- Til de som tenker å melde seg på, vil jeg minne om at det går fint an å starte påmeldinga nå. Endringer, for eksempel å bytte låt, kan dere gjøre helt til fristen går ut den 28.januar, sier hun.