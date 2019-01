Kultur

- Det er nærmest uvirkelig for meg å kunne sitte i disse mektige omgivelsene å male bilder av Sulanatur i dette spesielle vinterlyset. Dette vil sitte i meg som en stor opplevelse for all tid, sier akvarellkunstner Morten Gjul.

Kunstnerparet Morten Gjul og Trude Berg er de første til å bo og arbeide på Sula i regi av Stiftelsen Sula Fyr hvor SulaKultur har den daglige vertskapsrollen.

Menighetsrådet på Frøya var så generøse at de svarte ja på forespørselen fra SulaKultur om Morten kunne bruke kapellet som atelier.

Morten Gjul – som tidligere har vært kirketjener i Bergen – sier han aldri har hatt et bedre sted å male akvarellbilder enn i kapellet hvor det slippes inn mye dagslys i tillegg til en uforglemmelig atmosfære.

- Jeg får en åndelighet og kraft når jeg arbeider her som føles helt uvirkelig, forteller han med glød i øynene når han utarbeider sine landskapsbilder inspirert av Sula-landskapet.

Avtalen med kunstnerne er at de skal gi noe tilbake til lokalsamfunnet som en takk for oppholdet. Allerede torsdag begynner Morten å innfri dette ved at han skal lære bort maleteknikker en hel dag på Mausund skole – gratis.

Dagen etter starter akvarellkurset i Kulturhuset på Sula som varer i tre dager.