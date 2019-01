Bestillingsverk til Frøya kulturshus

Kultur

Det er Fylkesmusikerne i Trøndelag som presenterer «Dagane».

- Daniel Herskedal, Marius Neset, Ingelin Reigstad Nordheim i samspill med Ambulo Ensemble: Det blir mektig og magisk når bestillingsverket «Dagane» skal på turné. Vi er både stolte og glade over å kunne ta fram igjen Daniel Herskedals bestillingsverk «Dagane». Det er et verk som favner bredt, både sjangermessig og i forhold til publikum. De utrolig flotte tilbakemeldingene fra publikum og presse har gjort at vi lenge har hatt lyst til å framføre det på nytt. Nå er vi endelig klare, sier Anders Skaugen, fagkoordinator for musikk i Trøndelag fylkeskommune.

Onsdag 13. februar kommer de til Frøya kulturhus.

–Ei mektig innspilling som med et musikalsk spenn som strekker seg fra rock, og jazz til russisk folkemusikk, skrev Stephan Lundell i Bergens Tidene, i 2014.

Han kunne ha skrevet fra det intime til det storslagne, slik Herskedal sjøl beskriver verket sitt.

– En opplevelse. Av det sjeldne. Nei, ingen floskel – for slik var det bare, skrev Namdalsavisas Tom Lysø, før han fortsatte

–Om Dagane settes opp et sted nær deg, er det bare å løpe og nyte, og siktet til både den lyttervennlige musikken og den virtuose framføringa.

Med det første store bestillingsverket sitt la utvilsomt Herskedal grunnlaget for komponistkarrieren, som siden den gang teller bestillingsverk for BBC Concert Orchestra, Moskvapatriarkatets mannskor og Marinemusikken. Våren 2019 er han aktuell med albumet «Voyage», det tredje soloalbumet hans på Britiske Edition Records. Med seg på alle tre album har han Helge Norbakken og Eyolf Dale, som også er med i Dagane-konserten.

Solister og orkester er håndplukket av Herskedal og Musikk i Trøndelag, og inneholder, i tillegg til han sjøl, flere internasjonale profiler. Supersaksofonisten Marius Neset har en kometkarriere og var eneste europeer på Downbeat sin liste over de 25 mest lovende musikerne i verden i 2016.

Ingelin Reigstad Norheim er en musiker, artist og låtskriver fra Frekhaug utenfor Bergen. Sammen med tvillingsøstera Hildegunn Garnes Reigstad utgjør hun duoen Garness, som har gitt ut flere plater og holder en rekke konserter hvert år. De har hatt mange opptredener på TV, blant annet holdt de en egen julekonsert sammen med artistvenner og tidligere samarbeidspartnere på NRK1 Lille julaften i 2013. Deres juleplate fikk svært gode anmeldelser og er blitt en favoritt for mange. De har koret og spilt sammen med Marit Larsen, Sigvart Dagsland, Elvira Nikolaisen og Odd Nordstoga, og bidrar med sang og spill på en rekke innspillinger. Ingelin spiller gitarer og er utdannet sangpedagog fra København.

Ambulo ensemble er et sammensatt prosjektensemble bestående av Fylkesmusikerne i Trøndelag samt frilansmusikere som er knyttet til fylket. Ambulo Ensemble ble etablert da det enda var Nord-Trøndelag fylke. I mangelen på et profesjonelt Sinfonietta i nord ble det initiert et storprosjekt som turnerte rundt til alle skolene i Nord-Trøndelag med en oppsetning kalt «Æ sa at du sa» i samarbeid med Turnéteateret i Trøndelag. Dette nådde over 18000 barn fra 1.-10. klasse høsten 2017.