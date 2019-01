Gjør klar for sju dagers festival

Kultur

I tillegg kommer et stort dagprogram som er forbeholdt grunnskolebarn i alle aldre.

- Vi føler kulturfestivalen er blitt spekket med program-punkt. Nå prøver vi oss fram i år på hva som blir bra, og hva som kan justeres fram mot neste år, sier Omar Pleym, Torid Skogstad, og Silvio Krauss, spente på mottakelsen når det hele braker løs. Pleym er leder for kulturenheten i kommunen, Skogstad er lokal koordinator for Den kulturelle skolesekken og Krauss er leder for Hitra kulturråd. Sammen står de som arrangører av den første Hitra kulturfestival, planen er at den alltid skal arrangeres i uke 6, en tid på året der det er relativt arrangementsfattig på Hitra og Frøya.

Favner bredt

Fra 4. til 10. februar blir det alt annet enn rolig. De 24 programpostene spenner fra bli kjent-arrangement, konserter, akrobatikk og foredrag til kino, Ung messe, UKM og et show med en tidligere norgesmester i revy . Og målgruppa spenner også fra de helt unge til de godt voksne, når foredragsholderne er fra unge Samuel Massie til fordums skihelt Oddvar Brå, og konsertene består av fra Femme og Strand seniorbrass til Edgar Paulsen. Og som ikke dette favner bredt nok, er målet også å ta i bruk nye og gjerne utradisjonelle arenaer for å formidle kulturen; her tas både bedehuset, frivilligsentralen, rådhuset, kirka, omsorgssenteret og Meierisalen i bruk.

- Vi ønsker å få inn flere kulturarenaer rundt om i grendene. Og det har vi klart, selv om det jo er hovedvekt på kommunesenteret Fillan, sier Krauss.

Grunnskolens kulturuke

Også Den kulturelle skolesekken jobber tett mellom skole og Kystmuseet for å utvide skolearealet denne uka. Grunnskolens kulturuke sammenfaller med uka til Hitra kulturfestival. Elevene fra alle grunnskolene får rikholdig program gjennom Kystmuseet, biblioteket og kinoen.

- Det blir for eksempel filmer som skolene selv har valgt ut og som kan brukes som utvidet del av skoleundervisninga. I biblioteket og museet skal elevene læres i ulike typer kildearbeid, og noen elever skal også ut på oppdrettsanlegg for å lære den delen av historien, forteller Skogstad.

- Lenge sysla med tanken

Arbeidet med en ny Hitra kulturfestival begynte, som tidligere omtalt her i lokalavisa, i fjor. Det nye Hitra kulturråd satte da seg som mål å samle og presentere kulturarrangementer på øya i uke 6 i 2019 og inviterte alle øyas kulturarrangører til å prøve å samle en del av sin aktivitet til nettopp uke 6. Dette skal forhåpentlig bli starten på en årlig tradisjon der Hitra-kulturen blir markedsført under fanen "Hitra kulturfestival".

- Vi har lenge sysla med tanken om at noe mer burde skje på vinteren. Vi var på vinterkulturuka i Skaun og ble inspirert, forteller Omar Pleym og viser til en mangeårig tradisjon i Skaun. Her ble den såkalte vinterkulturuka arrangert for åttende gang i fjor vinter. Skaun kommune forteller at målet er å skape kulturopplevelser og synliggjøre lokal kunst og kultur, samt å bidra til nye kulturelle møteplasser. Dette er også målet for nye Hitra kulturråd og Hitra kommune med kulturuka.

- Det har også tidligere vært arrangert kulturuker her på Hitra. I arkivet har jeg klart å finne at fra 2001-2003 ble det arrangert Hittervækka med et rikholdig program. Hvorfor denne uka forsvant, kjenner vi ikke historien til. I 2004 ble det også arrangert felles kulturdager på Hitra og Frøya, som hadde målsettinga "Samordning og presentasjon av kultur og naturopplevelser på Hitra og Frøya". Nå tenker vi oss altså en årlig festival i uke 6 på Hitra, i god tid før vinterferien, samtidig som det finnes en del aktivitet her fra før, blant annet lokalmønstringa av UKM, sier Pleym.

Bli kjent-kveld

Hitra kulturråd ble stiftet i juni i fjor etter initiativ fra nettopp Omar Pleym. Silvio Krauss, Arve Fjeldberg og Karine Møller er de foreløpige representantene, og Kasia Czaplis i Hitra kommune har også vært en viktig bidragsyter i å sy sammen festivalprogrammet.

Hitra kulturfestival åpner med arrangementet "Bli kjent" i Hitra rådhus mandag ettermiddag. Her er alle innflyttere til Hitra de siste to årene - norske som utenlandske - invitert til en bli kjent-kveld; bli kjent med Hitra og bli kjent med hverandre. Deretter går det slag i slag utover uka.