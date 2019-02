Kultur

Alle nyinnflyttede til Hitra de to siste årene var mandag kveld invitert til "Ny på Hitra"-arrangementet i rådhuset. På rådhuset ønsket Hitra kommune med ordfører Ole Haugen i spissen alle nyinnflyttede til Hitra velkommen. De omlag 90 som kom inn døra på kommunehuset fikk en introduksjon til øyriket med lokal mat, en Hitratapas - en informasjonsvideo og noen ord fra ordføreren. I tillegg var stands som presenterte de forskjellige lagene og foreningene som Hitra har å by på. Det internasjonale sangkoret Harmundi åpnet hele arrangementet med et internasjonalt repertoar med sanger fra Nederland til Phillipinene.

Bli kjent-arrangementet var det første arrangementet i Hitra kulturfestival, som arrangeres hele denne uka som et samarbeid mellom Hitra kommune og Hitra kulturrråd.

- Det er hovedsaklig for nye hitterværinger, sånn at de får oversikt over hvilket tilbud det er her ute, forteller Synnøve Aukan i Hitra kommune, - Det er viktig at vi blir kjent med dem og at de blir kjent med oss, forteller hun videre.

Ideen om en "Ny på Hitra"-kveld kom i utgangspunktet fra Synnøve Aukan, som tok det opp med ordfører som ga prosjektet to tomler opp.

- Tanken var å arrangere det i sammenheng med kulturuka på Fillan, sier Elbjørg Broholm, leder i frivillighetssentralen. Hun informerer videre at dette er et integreringstiltak som kommunen har satt i gang for ta i mot nye øyboere.

Det var mange nasjoner representert mandag kveld, alt fra nordmenn som har gjort Hitra til sitt nye hjem til syrere, tyskere, nederlendere og innflyttere fra Eritrea.

- Dette er et bra arrengement, forteller Steven Kresin, som er fra Tyskland. Rørleggeren og hans lille familie på fire har bosatt seg på Dolmøya, hvor de stortrives.

- Det er bare synd at det ikke har blitt arrangert før. Vi har vært her i noen år nå og dette er første gang dette har skjedd, sier han videre. Diskusjonen går lett med de som er til stede og konklusjonen er at dette er en viktig introduksjon og integreringsarena for nyankomne.

- Men det hadde vært flott om det kom flere som har bodd på øya lengre slik at man kunne knytte bånd med flere i samfunnet, forteller de.

Det summer godt i vestibylen i det "Bæ bæ lille lam" blir sunget flerstemt fra trappa, sangkoret Hitterklang har stemt i med en sang for å rekruttere nye medlemmer.

-Vi syns dette var en ypperlig måte å åpne kulturuka på Fillan, meddeler Elbjørg Broholm avslutningsvis.