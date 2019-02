En time spekket med vokal vellyd

Kultur

- Vi er fem, vi er "Femme" og vi er "gærne jinter", så Elin Strandheim Karpinski etter at sanggruppa hadde introdusert seg med Prøysens "Vise for gærne jinter", og satt standarden for fredagens konsert i Meierisalen i Fillan.

Femme må kunne kalles en supergruppe med fem av de fremste kvinnelige sangerne fra det sterke kor- og sangmiljøet på Frøya. I 2017 kom de på tredjeplass i sin klasse i kor-NM.

Vokalgruppa holdt for første gang konsert på Hitra, og for de frammøtte ble den usedvanlig velklingende start på helga. Kombinasjonen med vokale prestasjoner og gjenkjennelige melodier gjør at man av og til blir sittende måpende over de fiffige arrangementene , og i andre øyeblikk rørt over det melodiøst vakre. De har plukket sanger fra hele populærmusikkens historie, og er ikke redde for å ta for seg helt ny popmusikk og gjøre det i sin akapella-versjon. Lordes "Royals" fra 2013 funker veldig godt, det samme Katy Perrys "Roar". Men kanskje det aller kuleste innslaget i kveldens konsert var deres versjon av Beatles "Come Together". Litt i den andre enden var den sakrale "Famine song". Alt i alt ble den intens og vakker time med vokal vellyd i meierisalen.

Femme består av Elin Strandheim Karpinski, Elisabeth Antonsen Dyrø, Brit Hestnes Vie, Anne Dorthe Øverland og Toril Antonsen Aae.