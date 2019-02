Kjempefornøyd med årets festival og allerede i gang med planlegging av neste års

Kultur

Silvio Krauss er strålende fornøyd med Hitra kulturfestival som ble arrangert for første gang sist uke. Krauss er styreleder i Hitra kulturråd som var hovedarrangør av festivalen. Han takker både publikum og aktører for at Hitra kulturfestival ble en suksess.

Det var ikke noen liten festival, for det var hele 24 arrangementer, mange av dem gratis, som publikum kunne oppsøke rundt omkring på Hitra 4.-10. februar, eller uke 6 for dem som teller uker.

Tilfeldige utvalgte arrangement i programkatalogen forteller om en festival med stor bredde. Det var f.eks. «Ny på Hitra» for innflyttere, Kunstutstillinger, foredrag av Oddvar Brå, konserter og kinoforestillinger.

Halgeir sikret seg autografen til sin store idrettshelt i 1969 Femti år senere fikk han igjen muligheten til å utveksle noen ord med Oddvar Brå på Hitra.

Krauss forteller også om variasjon blant steder for arrangementer: -Det har for eksempel vært kirker, Melandsjø omsorgsenter og Hitra frivillighetssentral. Meierisalen på museet har vært en populær arena. De mest besøkte arrangementene var Ungmesse i Hitra kirke, lokal UKM (Ung kultur møtes, tidligere Ungdommens kulturmønstring) og Ny på Hitra. Det er de opptredende som selv har valgt hvor de skulle ha sine forestillinger.

Vi lurer på hvordan prosjektet har gått økonomisk. Krauss forteller at han ennå ikke har fullstendig oversikt, men systemet er slik lagt opp at det ikke kan bli store overraskelser. Mange har opptrådt gratis, og publikum har kjøpt billetter der artister har fått honorar. Det blir ingen gjeld.

Vi spør hvorfor festivalen er lagt til uke 6. Krauss forteller at det er flere grunner til det. Man lot seg inspirere av vinterfestivalen i Skaun kommune. UKM finner sted i uke 6, og det er passe lang avstand til jul og påske og årstider hvor det skjer mye annet.

Krauss er helt klar på at suksessen skal gjentas til neste år og er allerede i gang med planleggingen: - Det har vært veldig inspirerende med en positiv start.

Krauss forteller om Hitra kulturråd: -Vi er ikke et råd i betydningen en offentlig komité, men en forening for organisasjoner og enkeltmedlemmer.