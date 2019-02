Disse tre er på god vei mot å selge ut sal nummer to

Kultur

Humor-trioen Kveli Rånes Bremseth varslet tidligere i vinter sin tilbakekomst til øyregionen. Torsdag 28. februar er det klart for forestillinger i Meierisalen i Kystmuseetts lokaler i Fillan. Det var opprinnelig satt opp bare en forestilling i salen, som rommer drøyt 100 publikummere. Men forestilling nummer en ble rastk utsolgt og man har satt opp ekstraforestilling senere samme kveld.

- I 2018 spilte vi for full sal på Frøya Kulturhus, det er derfor hyggelig å se at den første forestillingen i Meierisalen på Kystmuseet om en uke (torsdag 28.feb) allerede er utsolgt, og over halvparten av billettene til ekstraforestillingen samme kveld er også solgt. For oss er dette spesielt stor stas siden det er aller første gang vi spiller forestilling på Hitra, sier Arnt Egil Rånes til lokalavisa.



Det er nå et drøyt år siden Kveli Rånes Bremseth hadde premiere på sitt siste show «Det e itj størrelsa det kjem an på».

- Det er fortsatt stor interesse for å la seg underholde av vår originale blanding av revy, standup, humor og fengende musikk, sier Rånes.

Siden premieren har trioen spilt cirka 75 forestillinger og nærmere 25.000 har sett showet.

- Før 2019 er omme har vi mest sannsynlig passert 100 forestillinger, og det er så langt i vår karriere rekord i antall forestillinger med en og samme forestilling, sier Rånes.