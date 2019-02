Kultur

I 2012 spilte Ansnesrevyen igjen for fulle hus og til hylende latter fra publikum. Lokalavisa gjorde da en rekke opptak av forestillinga og noen av sketsjene viser vi nå i reprise - til gelde for både tidligere og nye seere.

Først ute er frontfigurene Rigmor Kristoffersen og Magnar Ansnes i et forsøk på synge Julekveldsvisa: