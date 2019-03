Katastrofe til Utihavet

Kultur

Nylig meldte Joar Johansen i Uthavet-festivalen på Mausund at årets artister var klare. Nå viser det seg at han har en skikkelig overraskelse på lager: Petter «Katastrofe» Kristiansen kommer rett fra «Hver gang vi møtes» til Mausund.

Petter Katastrofe har vært kongen av partystemning i flere år, og for noen uker siden varslet han på fjernsyn at han legger opp når 2019-sessongen er over. Det fikk Joar Johansen til å kaste seg rundt. Var det mulig å få ham til Utihavet i sommer?

– Vi var langt fra sikker på at det gikk i orden, men denne uken var avtalen i boks. Dermed er det klart for tidenes fredagskveld Utihavet, sier Joar, som fra før hadde sikret seg Plumbo og Fremmed Rase samme kveld. Utihavet har fått beskjed om at Mausund blir det eneste stedet «vest for Klett-krysset» den populære artisten vil opptre under avskjedsturneen.

Dermed vet vi at årets fredagskveld på banen på Mausund blir en opplevelse langt ut over det vanlige. Petter «Katastrofe», Plumbo og Fremmed rase på scenen samme kveld vil skape årets opplevelse i Øyregionen.

– Vi ser jo at fredagskvelden Utihavet er i ferd med å bli en stor begivenhet for ungdom i hele regionen, og da er det ekstra morsomt å tilby en «helaften» som vi vet ingen andre i nærheten varter opp med, sier Johansen, som legger til at man aldri tidligere har hatt tre profilerte band på scenen samme kveld. Han innrømmer at dette er et skikkelig løft for dugnadsgjengen i Mausund IL, som arrangerer festivalen.

Petter «Katastrofe» Kristiansen har vært en av landets mest spilte musikere de siste årene, med over 200 millioner streams på Spotify. Han slo igjennom for elleve år siden, og har blant annet samarbeidet nært med Stian «Staysman» Thorbjørnsen. Han sto også bak fjorårets sommerhet «Sommerkroppen» med Mads Hansen.

– Vi har mange ganger sagt at vi har tidenes beste program, men i år er det virkelig dekning for å si dette, slår Joar Johansen fast.

I tillegg til Petter «Katastrofe», Plumbo og Fremmed Rase fredag kveld (5. juli), slår man til med Beist og Dag Ingebrigtsen lørdag kveld (6. juli).