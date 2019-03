Frøyafestivalen slipper årets første navn

Kultur

Frøyafestivalen slipper i dag sin første headliner; Det britiske popikonet Bonnie Tyler blir å se og høre på Siholmen tidlig i august. Dama med den karakteristiske hese stemmen debuterte allerede på 1970-tallet, men er kanskje mest kjent for store låter på 1980- og 90-tallet, som «It's A Heartache», «Holding Out for a Hero» og «Total Eclipse of the Heart». Sistnevnte nådde 1.-plass på hitlistene i England og i mange andre land.

Festivalsjef Hallbjørn Stenhaug i Frøyafestivalen sier de i år bevisst har ventet litt med å offentliggjøre hvilke artister som kommer til årets festival. Tyler blir det ene trekkplasteret, hvilke andre som kommer vil bli kjent snart.

- 2019-programmet vil igjen gjøre det attraktivt at ta turen til Frøya og Siholmen. Vi har mange spennende navn; Noen få gjengangere som publikum har etterspirt. Og så en del meget kjente artister som ikke har satt sine bein på Frøya tidligere, og heller ikke i Trondheim, sier Stenhaug.

- Hva slags tilbakemeldinger får dere fra publikum og hvordan bruker dere disse tilbakemeldingene når nytt festivalprogram skal settes sammen?

- Vi får ganske klare tilbakemeldinger under selve festivalen og i etterkant. Det kan være artistforslag og gode forslag til logistiske endringer. De fleste forslagene som kommer er noe som vi selv allerede har overveid, og når publikum også da tenker som oss er det lettere å gjøre de endringene eller gjennomføre bookinger vi har hatt planer om. Tilbakemeldingene peker veldig ofte i samme retning,så det er derfor lett å lytte til dem, svarer Stenhaug.

Frøyafestivalen arrangeres 2. og 3. august.