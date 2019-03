Kristofer nominert til Ibsenprisen for andre år på rad

Kultur

Kristofer Blindheim Grønskag fra Frøya er for andre år på rad nominert til Ibsenprisen, Norges eneste pris for dramatikere.

I år nomineres han for stykket "Satelitter på Himmelen", et stykke som er satt opp i Tyskland, Danmark og Norge, og i tillegg blant annet oversatt til nederlandsk.

- Jeg er superglad, og har egentlig vanskelig for å tro det, sier Kristofer til Hitra-Frøya.

Han sier det er spesielt stas at han blir nominert akkurat for dette stykket, som er rettet mot barn og yngre ungdom.

I begrunnelsen for nominasjonen skriver juryen:

«Satellitter på himmelen er en eventyrlig og kosmisk fortelling om å føle seg annerledes og feil og misforstått. Stykket er en lek med språk og begreper som strekker seg fra elefanter i rommet til verdensrommets sorte hull. Noen ganger trengs en hel galakse for å forklare opplevelsen av hjemløshet og det å føle seg liten.

Grønskags tekst glir uanstrengt mellom store eksistensielle tema og den nære, men ikke ukompliserte, relasjonen mellom foreldre og barn. Satellitter på himmelen stiller grunnleggende spørsmål ved den betingelsesløse kjærlighetens vesen. Stykket tematiserer også det problematiske ved hvordan vi uttrykker oss, forstår hverandre og kommer hverandre i møte.

Satellitter på himmelen føyer seg sterkt inn i rekken av Grønskags inspirerende og overbevisende dramatiske tekster for ungdom. Med sin produksjon er han med på å åpne mulighetsrommet for teatertekster skrevet for barn og unge.»

I fjor ble han nominert for stykket "Telle til null", et stykke som ble satt opp av mange skoleklasser og teatergrupper rundt om i landet, blant annet på Frøya.

Kristofer sier han håper han tar prisen i år.

- Ja, jeg gjør jo det. Men samtidig: det er stor stas bare å bli nominert, sier dramatikeren som nå bor i Oslo, og som har mange jern i ilden.

- Jeg jobber med litt forskjellige ting. Jeg oversetter et stykke for Nasjonalteateret, jeg holder på og skrive et nytt stykke, og så dramatiserer jeg en roman. Jeg har desverre ikke lov til å fortelle hvilken roman det er, ennå, sier Kristofer Blindheim Grønskag.

Ibsenprisen deles ut den 20. mars, på Henrik Ibsens fødselsdag, under en festkveld i Ibsenhuset i Skien. Prisen er på kr 150.000,- og en statuett av Nina Sundbye.