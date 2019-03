Revmatikerforeninga avliver en myte, og starter et nytt tilbud mandag kveld

Kultur

Frøya revmatikerforening har forskjellige aktiviteter. Mandag 11. mars blir det quizkveld på Frøya frivillighetssentral. Det koster kun 20 kroner å delta, og det blir salg vafler, varm drikke og brus.

Nestleder Anne-Lise Berg forteller at det er en myte at revmatikerforeninger bare handler om damer som møtes og strikker. Det er medlemmer av begge kjønn, og foreningen har både trening i og utenfor basseng og sosiale aktiviteter. Berg sier videre

- Frøya revmatikerforening har 75 medlemmer og våre arrangementer og aktiviteter er åpne for alle.

Nå er det altså quizaftener på gang. Det blir slik en gang i måneden fremover, som et forsøk.

-Det blir spørsmål om alt mulig som historie, geografi, vitenskap, sport, kongehuset og lett blanding. Det blir en liten oppmerksomhet for vinneren hver kveld før vi etter noen ganger kårer en quizmaster, forteller Berg.

Av andre aktiviteter som foreningen holder på med, nevnes saltrening med fokus på styrke og bevegelighet. Dette tilbudet er åpent for alle på Dolmøya fast hver tirsdag kveld, med utvidelse i vår hver torsdag kveld om det er interesse nok. Foreninga har også bassengtrening i terapibadet på Sistranda hver onsdag kveld, åpent også for ikke-medlemmer. Aktiviteten stavgang hver mandag formiddag er også åpen for alle.

- Aktivitetsnivået er høyt gjennom uka, og medlemmer møtes også for turer på dagtid rundt om på øyene også på onsdager og torsdager på dagtid, forteller Frøya revmatikerforening. Alle turer kunngjøres på foreningas Facebook-side.

21.mars blir det åpent medlemsmøte med temaet selvhjelp.