Paperboys, Korslaget, Hver-gang-vi-møtes og nå: Frøyafestivalen

Kultur

Den norske musikeren og den ene halvdelen av hiphop-duoen Paperboys - Øyvind "Vinni" Sauvik er klar for Frøyafestivalen.

- I fjor hadde vi jo suksess med artister som OnklP og Ravi. Vi har noe for de unge i år også, den første vi slipper er Vinni, som spiller på Siholmen fredag 2. august, forteller festivalsjef Hallbjørn Stenhaug

Vinni har gjort seg bemerket på mange scener, også de på tv. Han har deltatt i flere tv-programmer, som Det store korslaget på NRK og Hver gang vi møtes på TV2. Her gjorde Vinni, som mange vil huske, en mye spilt egenversjon av Halvdan Sivertsens "Sommerfuggel i vinterland".

Med duoen Paperboys mottok Vinni Spellemannprisen i 2002 i klassen hiphop for debutalbumet "No cure for life". Duoen fikk også en stor hit med "Barcelona" sammen med MadCon. Etter noen få år borte fra plate-lanseringen, gjorde Paperboys comback i 2009 med singelen "Lonesome traveller".

I forrige uke slapp festivalen sin første headliner, da det ble klart av britiske Bonnie Tyler skal spille på årets festival.