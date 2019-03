Hitterkvelden blir vist på storskjerm

Kultur

Årets utgave av Hitterkvelden blir også vist på storskjerm i salen. Det forteller enhetsleder kultur i Hitra kommune, Omar Pleym.

- Vi gjør dette for å bedre seerforholdene spesielt for de som sitter lengre bak. Et stort lerret ved siden av scenen skal brukes til nærbilde av artistene. I tillegg skal en 70 tommer plasseres ved amfiet bak i salen. Vi håper og tror dette skal bedre opplevelsen spesielt for de som sitter lengre bak i salen, sier Pleuym til lokalavisa.

Den ellevte Hitterkvelden i rekken blir arrangert i Hitrahallen lørdag 23. mars. Årets hovedartist er Ulf Risnes, som har sine aner fra Hitra. Blant andre innslag i den innholdsrike kvelden står idol-deltaker Kristian Raanes fra Orkanger, den nystartede gruppa «The Heartbeat» fra Hitra, trioen «Slank bakfra» fra Ørlandet og vokalgruppa Viggja Voices, mend blant andre mangeårig kulturskolelærer på Hitra, Charlotte Stav.

- I tillegg skal vi også dele ut en rekke priser til personer som har gjort og gjør mye positivt for Hitra. Det hele bevertes av Hitra Storkjøkkenet med en smak av Hitra. Dette blir en spennende og rikholdig kveld, gled dere alle sammen, sier Pleym.