Den første konserten er allerede utsolgt

Det er nå utsolgt lørdag Hans Rotmo og Porcelen band på Terna lørdag 13 juli.

- På grunn av all pågangen blir det ekstrakonsert på samme sted søndag 14 juli kl 14.00, opplyser Stfitelsen Sula fyr.

Da det tidligere ble klart at Hans Rotmo ville ta turen til Sula, skapte dette begeistring

- Dette er en stor begivenhet på Sula og det største arrangementet hittil. Heldigvis har vi fått til et samarbeid med Sula rorbuer og havhotell vedrørende overnatting for bandet. I god vømmølånd går arbeidslaget på Sula sammen om dette. Vi gleder oss stort, sa Ola Flyum på Terna brygge.

Første gang på Sula

45 år etter at debutalbumet ” «Vømmøl'n» og 35 år etter skiva «Vømmølåret» kom ut, er det klart for Hans Rotmos aller første opptreden på Sula.

Sammen med sitt nye vømmølband er Hans Rotmo for tiden i studio og jobber med det fjerde Vømmøl-albumet som etter planen skal slippes sommeren 2019. Det nye albumet vil ha samme utgangspunkt som den tredje plata ”Vømmølåret” hvor Rotmo tok for seg seg Vømmøldalen slik den så ut 10 år etter at den ble kjent. Nå, 35 år senere, får vi høre mer om hvordan det gikk med sagbruksmester Gyldentann, Stranda sag og høvleri, arbeidslaget hass Johannes Johansen, og de andre karakterene i Vømmølbygda og Porcelenstrand.