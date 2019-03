I kveld ble Ibsenprisens vinner avslørt

Kultur

Den nasjonale Ibsenprisen 2019 går til "Tyngde" av Demian Vitanza. Det ble offentliggjort under en festaften i Ibsenhuset i Skien i kveld.

Frøyværingen Kristofer B. Grønskag var en av de nominerte, men nådde altså ikke helt til topps. Grønskag var nominert for "Satellitter på himmelen", som hadde premiere på Brageteatret i fjor. Også i fjor var Grønskag blant de nominerte til denne prestisjefylte prisen.

- Jeg er superglad, og har egentlig vanskelig for å tro det, sa Kristofer til Hitra-Frøya da nominasjonen ble kjent tidligere denne måneden.

- Jeg håper jo jeg tar prisen . Men samtidig: det er stor stas bare å bli nominert, da den Oslo-bosatte dramatikeren.

Den nasjonale Ibsenprisen er Norges eneste dramatikkpris, og har blitt delt ut av Skien kommune siden 1986. Ibsenprisen deles ut til en dramatisk tekst som har hatt urpremiere ved et profesjonelt norsk teater i løpet av foregående kalenderår. Selve prisen er på 150.000 kroner, og en statuett formet av Nina Sundbye. Ibsenprisen ble delt ut av ordfører Hedda Foss Five under en festaften i Ibsenhuset i Skien onsdag kveld.

Demian Vitanza er årets vinner av Ibsenprisen for sceneteksten Tyngde, som hadde urpremiere ved Teaterfestivalen i Fjaler i september 2018. Demian Vitanza (f. 1983) er en norsk/italiensk forfatter og dramatiker. Han er utdannet ved Universitetet i Oslo og London School of Economics and Political Science. Vitanza debuterte i 2011 med den kritikerroste romanen "urak". Han har senere gitt ut romanen "Sub rosa" (2014) og skuespillet "Londinium" (2012), som har blitt oversatt til dansk, fransk og kinesisk.