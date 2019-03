Nå skal han ta en pinne for Frøya også

Kultur

"En pinne for Hemsedal - en pinne for Trysil - en pinne for landet". Hvem har vel ikke hørt landeplagen "Pinne for landet". Nå har mannen bak meldt sin ankomst til Frøya; i begynnelsen av august spiller Freddy Kalas på Frøyafestivalen.

De mest populære låtene til Freddy Kalas er «Pinne for landet» og «Jovial», og også «Feel Da Rush», som han deltok med under Melodi Grand Prix i 2016. Samme år ble han nominert til Spellemannprisen i klassen årets låt for «Jovial».

Mange kjenner nok også Kalas´ julesangen Hey Ho:

Frøyafestivalen begynte tidligere i måneden å slippe nyheter om årets utgave. Først ute var presentasjonen av den britiske popyndlingen Bonnie Tyler, deretter ble det kjent at Øyvind "Vinni" Sauvik også kommer. Frøyafestivalen arrangeres 2.-3. august.

