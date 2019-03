Therese med stikk til overfladiskheter i hverdagen

Kultur

Therese Ulvan fra Sandstad har vært i Gøteborg og spilt inn singelen “Fastfood Love”. Singelen slippes 12. april på alle digitale plattformer, men allerede nå kan du se videoen her i lokalavisa (se lenger ned i artikkelen).

«Fastfood love» er første singel fra hennes fjerde album «I am», som kommer til neste år.

- Tittelen gjenspeiler en artist som har landet både personlig og musikalsk. Sjanger er rock/funk/soul og komposisjonene er originalt materiale, skriver bookingselskapet om Thereses nyeste innspillinger.

- Therese søker etter hva musikk kan bety og hvilken rolle det har i samfunnet. Hun har nå spilt inn ei plate med håp om å fortsette sin ferd med å berøre mennesker med musikk, og første låt blir altså «Fastfood love», - et skråblikk på overfladiskheter i hverdagen vår. Teksten er artistens betraktninger på hurtigsamfunnet og generasjon Z, der alle skal tilfredsstilles nå og verken vil vente eller glede seg til noe. Tinder gjør til at vi kan sveipe og velge bort mennesker i en tilstand der vi glor mer på smarttelefonen i stedet for å se hverandre i øynene. Ja, ting føles enklere, men samtidig blir vi mer isolerte der vi sitter i den splitter nye sofaen og tar selfies med glamfiltre for å fremstå perfekte, skriver de i presentasjonen av hitterværingens nyeste låt.

Se videoen her:

”Best singer songwriter award 2010" ga Therese Ulvan en flying start på karrieren som plateartist. Therese flyttet til verdensmetropolen Los Angeles for å skape og gi ut sin egen musikk, der hun teamet opp med noen av de beste musikerne i verden. Siden har det blitt flere album og internasjonale turneer.