Får kulturprisen for sin karriere lokalt, nasjonalt og internasjonalt

Kultur

Therese Ulvan fra Sandstad får Hitra kommunes kulturpris for 2019. I år er det 31. gang kulturprisen blir utdelt.

- Årets vinner er sprudlende, glad og alltid positiv, sa ordfører Ole Haugen under prisutdelinga under Hitterkvelden. Prisen får Ulvan for sin musikkarriere, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Hun har blant annet turnert både i Russland, Spania, Monaco og Norge.

- Jeg vil dedikere denne til alle dere som kommer seg fram. De som baker kaker når det er kulturkvelder, de som kjører barn hit og dit på håndballkamp og fotballkamp. Dere som løfter de andre, og som har løftet meg, sa Ulvan i takketalen.

Ulvan var tilstede under Hitterkvelden for å opptre sammen med Ulf Risnes.

Her er juryens begrunnelse

Årets kulturpris går til en person som har utmerket seg både som en dyktig musiker, artist, komponist og formidler. Denne personen er født og oppvokst på Hitra og vender stadig tilbake hit selv om vedkomne har flyttet herifra og inn til «byen» vår, Trondheim.

Skal vi beskrive denne personen, må det være som en sprudlende og glad person, alltid positiv og villig til å bidra både som menneske og artist.

Artisten har av utdanning en bachelorgrad i jazz fra Leeds College of Music, og har også studert ved Paul McCartneys skole «LIPA» i Liverpool, og ved Musician Institute i Los Angeles.

Årets kulturprisvinner har en omfattende turnevirksomhet bak seg, vi nevner her bl.a.:

Turnert i Russland, Spania, Italia, Filippinene, Monaco, USA og Norge

Opptreden på Beat for Beat i NRK

Turnerte i Norge og Russland med det norsk-russiske bandet Tribute Collective

Hatt juleshow sammen med blant annet Tore Johansen

Gitt seminarer i vokalteknikk, improvisasjon og måloppnåelse i Norge, Russland, England, USA og Mexico

Turnert rundt om i kirkene sammen med «Snåsamannen» Joralf Gjerstad

Er MOT-ambassadør og jobber for Hjertefred og Livsglede for eldre

Selv har hun gitt ut tre soloalbum, «Already There», «Hemmelig begeistra» og «Love true». I tillegg har hun deltatt på flere andres utgivelser. Hun har på platene sine samarbeidet med noen av de beste musikerne i verden, men liker også å sette pris på det som er lokalt. På plata «Hemmelig begeistra» samarbeidet hun med lokale kunstnere.

Prisvinneren forteller at hun kreativt sett, blir veldig lett påvirket av ting rundt seg. Enten det er folk hun henger med, bøker hun leser eller filmer hun ser. Som vokalist ble hun kåret til «Best Femal Singer-Songwriter» av organisasjonen Los Angeles Women in Music.

Uttrykkene hennes som sanger og låtskriver spenner fra rørende inderlighet til kraftfull og energisk råskap.

Det er vel ingen hemmelighet lengre at kulturprisen for 2018 går til Therese Ulvan for sin karriere innen musikk; både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.