I kveld fikk hun årets frivillighetspris

- Uten de frivillige ville mye ha stoppet opp på Hitra, sa ordfører og prisutdeler Ole L. Haugen da han i kveld avslørte vinneren av Hitras frivillighetspris. Den går i år til Aleksandra Konarska. Prisen får hun for sitt engasjement og frivillige innsats for barn og unge innen turn, akrobatikk og cheerleading.

- Frivillighetsprisen går til ei entusiastisk og dedikert dame som virkelig er en ildsjel for barn og unge. Ekstra morsomt i år er det at prisen går til en av våre nye innbyggere, ikke bare fra en annen kommune, men fra et annet land, fortalte Haugen da prisen ble delt ut under kveldens Hitterkvelden.

Prisvinneren selv var ikke tilstede, så prisen ble overrakt til Nina Nesset.

Konarska kom til Hitra i 2007. Hun er utdannet statsviter og lærer i engelsk og jobber i dag full stilling på Fillan skole. Men som ung holdt hun selv på med ballet og turn, og det er dette hun brenner for og som hun gir nye generasjoner opplæring i og interesse for.

- Hun startet en turngruppe på Knarrlagsund allerede i 2011, 3 grupper med over 30 barn, og her kjøpte hun inn mye utstyr til gruppen av sponsormidler hun fikk. Det ble en profesjonell trampoline, air track-matte, og mange andre forskjellige typer matter. Etter noen år flyttet hun tilbudet til Sandstad da hun selv flyttet til Badstuvika. Her trener hun i dag barn og unge 2 dager i uken på Sandstad Idrettshus. Det gis opplæring i både dans, akrobatikk og cheerleading, forteller juryen og fortsetter:

- Av de som kjenner henne beskrives hun som veldig entusiastisk, dedikert og bruker mye av sin fritid på de tilbudene hun gir. Hun er raus, empatisk, åpen og veldig engasjert i alt hun gjør. Og det hun gjør i sin fritid er kort og godt utallige timer med gratis, frivillig arbeid. Hennes entusiasme er smittsom og hun stråler med en positiv energi som motiverer og begeistrer både elevene og foreldrene.