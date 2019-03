Kultur

Folk/pop-duoen Temporary fra Hitra/Oslo er booket inn på Trondheims store musikkfestival Pstereo.

- Temporary har på kort tid blitt en stor favoritt i byen og resten av landet, forteller Pstereo om signeringa.

Temporary, som består av Jonas Utseth Peitersen fra Ansnes og Mikael Øgaard fra Oslo, slapp sin første EP mai 2017, som ble bemerket fra flere hold: Med fire av fem låter anbefalt av Urørt på P3 og heftig rotasjon utover året i P3 og P1. Musikken har også blitt brukt i de to siste sesongene av NRK-serien «Unge Lovende».

- Med fulle hus på Trondheim Calling (2017 og 2019), UKA 2017, Molde-Jazz 2017, og Øya Festivalens Klubbdag (2017 og 2018), som en knippe av konsertopptredener de siste årene, har duoen bygd et ekstatisk og stemningsfullt live-show hvor det veksles mellom duo og band på scenen. Dette speiles godt da musikkmagasinet «Rubato» ga opptredenen på Trondheim Calling 2019 en femmer på terningen, og omtalte det som en av «topp tre konserter» på hele festivalen, skriver Pstereo om signeringa.

Nylig holdt Temporary sin første konsert med fullt band på hjemmebane her på Hitra. Lokalavisas reportasje herfra og prat med musikerne kan du lese her:

I fjor laget lokalavisa Hitra-Frøya video-miniportretter av fire unge øyværinger, deriblant av Jonas Utseth Peitersen.

- Drømmen er å opptre på en litt større arena, ikke bare i Norge, men litt utover. Og det at noen kanskje tenker at "jeg gleder meg til å se Temporary spille," forteller gitaristen i videoen, som du kan se i sin helhet her: