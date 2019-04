Sjekk den aktivitetslista

Kultur

Strand Seniorbrass har i mange år holdt et høyt aktivitetsnivå, og sist år var intet unntak. Ifølge årsmøteprotokollen har det vært avholdt 76 øvelser og opptredener, hvorav 18 opptredener og 58 øvelser . Da er ikke de vanlige torsdagsøvingene tatt med på oversikten. Se hele lista nedenfor

Årsmøtet gjenvalgte Bjørn Erling Herskedal som leder for et nytt år.

- På årsmøtet møtte nesten 60 prosent av medlemsmassen (23 av 39 stk). Undertegnede tok gjenvalg og fortsetter som styreleder for den fantastiske gjengen, sier Herskedal til lokalavisa.

Styret

Styret består ellers av Elisabeth Hassel Kjønvik (gjenvalg for 1 år) og Marit Strøm Mellemsæther for (gjenvalg for 2 år). Som varamedlem, gjenvalg for et år velges Odd Martin Heggvik. Som revisorer, gjenvalg for et år, velges Inger Sundgård og Karin Forsnes. Som leder for valgkomiteen, gjenvalgt for et år, velges Rune Kvam Hermansen. Som medlemmer i valgkomiteen, gjenvalgt for et år, velges Marit Aune og Liv Sæther. Sekretær Kjell Roar Sæther var ikke på valg.

Her er den innholdsrike aktivitetslista til Strand seniorbrass gjennom 2018:

Januar

Hellsymposiene 2018: Deltaker var Nina Nesset (korpsleder)

Styremøte

Februar

Avtakking av Lars Birger Aadland på Hitra Misjons- og nærmiljøsenter. 27 musikere deltok.

Kakelotteri - Morsdag

Leder deltok på møte om etablering Hitra kulturråd.

Øving med Helge Førde.

Mars:

Båtdåp på Siholmen (Frøya). 20 musikere deltok.

Konsertmarsjkonkurranse på Orkanger. 24 musikere deltok

Styremøte

Øving med Helge Førde

Årsmøte

April:

Hitterkveld

Korpset var, sammen med Strand skolekorps, teknisk arrangør for kvelden. Gode tilbakemeldinger på arrangementet. 35-40 personer fra SSB/SSK i sving samtidig.

Styremøte

Mai:

Spilling på 1. maiarrangementet i Fillan. 24 musikere deltok.

17. mai 2018

Spilling på Utset, Akset, Fillan, Folketoget fra Sandstad til Strand, Utekonsert sammen med Stand skolekorps.

Spilling Humanetisk Konfirmasjon, Frøya. 8 musikere deltok.

Juni:

Stevne - Fjelltrall på Os og Tolga

Korpset deltar på stevne på Os og Tolga. Flott helg med mye spilling i fint vær. 26 musikere deltok.

Leder deltok på stiftelsesmøte i Hitra kulturråd.

Juli:

Hopsjødagene 2018

Ei lita gruppe spiller på åpningen av årets Hopsjødager. 6 musikere deltok.

Spilling i forbindelse med Synnøve Nessets 70-årsdag. 15 musikere deltok.

August:

1. øving høst 2018

Spilling under friluftsgudstjeneste på Aunøya (med barnedåp). 24 musikere deltok.

Styremøte

September:

Seminar med Helge Førde på Strand skole

Styremøte

Øvinger med Helge Førde

Sandstad kirke 130 år. 17 musikere deltok.

Vi spiller for Inger Sundgård, 75 år. 13 musikere deltok.

Frivillighetens torg i Fillan.

Oktober

Styremøte

Øvinger og generalprøve AfroBrazz med Helge Førde

AfroBrazz 2018 med dirigent Helge Førde og trommeprofessor Julius Charo Shutu i en fullsatt Hitra samfunnssal. 32 musikere deltok. Ca. 120 betalende publikummere.

Bøssebærere til TV-aksjonen 2018

Solistoppdrag humanetisk navnefest.

Afro-Brazz - Ganske ambisiøst - og veldig artig Roger Lund låner bort dirigentpinnen til Helge Førde når Strand Seniorbrass satser afrikansk.

November:

Styremøte

Kakelotteri – Farsdag

Desember: