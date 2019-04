Siden 1984 har Hjorten 4H eksistert. Men nå er den før så populære klubben smuldret bort

Kultur

I 33 år har klubben vært et møtested for barn og unge på Hitra. Like før høstfesten i 2017, var Hjorten 4H dessverre historie. De gjenværende medlemmene gledet seg til prosjektfremlegg og vurdering. Men planene om årsavslutningen rant også ut i sanden. På det beste hadde Hjorten 4H 49 medlemmer. Dette var i 1989.

Nye muligheter

Resten av medlemmene i Hjorten 4H flyttet over til klubben i nabokommunen. Den heter Havørna 4H og ble stiftet i 2002. Dette er en stor klubb med medlemmer fra Hitra og Snillfjord kommuner. I 2016 var det 29 medlemmer. 4H har et variert tilbud. Alt ifra filmkvelder, skøytedager og turer i lokalmiljøet til byturer, leirer og overnattinger. F.eks har 4H en årlig overnattingsturtur til Terningen fyr.

Leir

4H har forskjellige leirer å velge imellom. Klubben har fylkesleir, landsleir og nordisk leir. Årets fylkesleir er i Selbu. I juli er det nordisk leir er på Bornholm, Danmark. På denne type arrangement får deltagerene selv velge en tur og en aktivitet. På sist leir, i Knyken, var det også "topptur til Ruten".

Denne turen gikk til Hemne kommunes høyeste fjell. med blant annet orientering. Der skulle deltakerne finne åtte forskjellige poster rundt Knyken skisenter. En leir varer i fire dager.

Volleyball er den store sporten i 4H. På leir er det en turnering imellom alle 4H-klubbene som er til stede. I fjor kom Havørna 4H på andreplass. Det er også en nattvolleyballturnering hvert år.