- Det finnes ikke et bedre bilde av Hitra enn det dere har framstilt i dag

Kultur

I dag var det vernissasje for Fillan skoles utstilling "Vårt kystparadis". Dette er et enormt fellesarbeid utført med minst ett kunstverk fra hver av de rundt 300 elevene fra 1.-10.klasse. Tilsammen er det blitt både et flere meter langt og høyt vegg-kunstverk samt en rekke enkeltstående kunstverk, fra gipsfigurer til malerier.

Utstillinga har tidligere vært vist i Kystmuseets lokaler i Fillan. Nå er det hele flyttet til terminalbygget på Sandstad, der båtreisende til/fra Øyregionen lett kan få et innblikk i kunstverkene. Det er faglærerne Beatriz Grøntvedt og Grete Hammer som sammen med elevene er ansvarlig for utstillinga, som kommer til å henge i hurtigbåtterminalen i lang tid framover.

- For å kunne gjennomføre dette store samarbeidsprosjektet på tvers av trinnene, har elevene arbeidet både individuelt og i grupper, forteller lærerne. Det er brukt resirkulerte varer og brukte ting, blant annet fra blomsterbutikken Hitrarosa og fra nedlagte Hitra malerforretning. - Og så har vi lagt vekt på naturlige materialer fra naturen. En klasse har blant annet hatt i oppgave å plukke skjell i fjæra, forteller 10.klassingen Kristian Antonsen.

Vilde Sollie Sørensen sier oppgaven gikk ut på å sette sammen en utstilling av hva elevene forbinder med Hitra og kystparadis.

- Da kom vi opp med ting som fyr, naust, båter og fint vær, forteller eleven.

Oppgaven er et bestillingsverk fra Kystmuseet.

- Elevene har gjort en fantastisk jobb. "Vår kystparadis" er et flott navn på en utstilling. Utstillinga er satt opp på en litt ny måte, men budskapet er det samme. Vi håper å treffe nye brukergrupper ved å vise det fram her på terminalen, sa fagkonsulent Kristin Svendsen fra museet under åpninga. Det vanket også mye skryt fra både lærerne, rektor og fra oppvekstsjefen i kommunen.

- Det er spennende å se hva dere har fått til. Jeg oppdager nye detaljer hver gang. Jeg håper mange vil svinge innom for å se på. Dere kan være veldig stolte, gratulerte rektor Hege A. Østmark. - Det finnes ikke et bedre bilde av Hitra enn det dere har framstilt i dag. Kjenn på en stolthet over det dere alle har gjort og bidratt til, fortsatte rektor.

Også oppvekstsjefen i Hitra kommune, Gunn Røstad, gratulerte med det hun kaller en fantastisk utstilling. Røstad er pendler og bruker ofte terminalbygget som venteplass; nå også for å nyte kunst laget av kommunens elever.

- Tidligere har jeg vært lærer i kunst, forming og håndverk sjøl, og setter stor pris på at vi har en skole som er ute i samfunnet og viser fram hva dere lager, sa Røstad.

10. klassingen Fredrik Mellemsæther er blant dem som har laget egne veggmalerier med farger og gjenbrukte materialer, for eksempel treplater og gamle tau.

- Vi har lært mye, sier han om samarbeidet med de mange elevene.

- Med litt veiledning og egen inspirasjon, har elevene vist hvordan vi oppelver vår egen hverdag. Selv bor jeg i Heggvika, altså nesten i fjæra, og lar meg inspirere av den.

- Lett å bli enig om alt?

- Hehe, også litt krangling og diskusjoner, forteller Mellemsæther.

Etter utstillingsåpninga ble elevene utfordret i quiz med spørsmål fra både kunstens og naturens verden.

Se alle bildene i bildekarusellen øverst i artikkelen.