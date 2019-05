Alle Hagens bøker står på eksklusiv innkjøpsliste, også den nyeste

Kultur

Slett ikke alle forfattere opplever å komme inn under innkjøpsordningene for litteratur i Norsk Kulturråd. I Øyregionen er det kun en håndfull forfattere som har opplevd dette. Men Oddmund Hagen har fått beskjed om at også den hittil siste boka hans nå blir innkjøpt av kulturrådet.

- Dermed er alle mine bøker innkjøpt, forteller hemnskjelingen.

Oddmund Hagen ga nylig ut billedboka "På garden og i skogen" på Wigestrand forlag sammen med Akin Duzakin.

Under innkjøpsordningene for litteratur kjøper Norsk kulturråd inn nye boktitler for å sende de videre til norske folke- og skolebibliotek samt noen undervisningssteder ob bibliotek i utlandet. Disse bøkene kommer i tillegg til titlene bibliotekene kjøper inn over egne budsjetter.