Johnny var etterspurt, nå vender han tilbake

Kultur

Johnny Logan, den irske stjernen kanskje mest kjent for sine tre seire i Eurovision Song Contest, vender tilbake til Frøyafestivalen.

Det bekrefter festivalledelsen.

- Et etterspurt gjensyn, sier festivalsjef Hallbjørn Stenhaug i Frøyafestivalen.

Johnny Logan spilte på Siholmen for to år tilbake, og mange publikummere var da henrykt over opptredenen.

- Knallbra, sa Andrea Hattrem, Carina Skarsvåg og Silje Iversen som koste seg under Logan-konserten i 2017.

Logan veldig tilstede i fredagsnatta - Do you like Janice Joplin? To bad, ´cause she´s not here!

Før forrige visitt, gjorde lokalavisa et større intervju med Logan.

- Jeg smiler langt mer på scenen nå enn under MGP-tiden. Grunnen er at jeg har større kontroll over hvilken musikk jeg lager. Før gjorde jeg bare sangene som plateselskapene ville at jeg skulle gjøre, men nå bestemmer jeg selv og det er veldig godt.

Hele intervjuet kan du lese her:

- Jeg skal sørge for at de får sitt livs show Johnny Logan fikk hjelp av det norske folk da han mistet faren sin i 1993. Nå vil han sørge for at alle som kommer på Frøyafestivalen får sitt livs show.

Johnny Logan har bidratt til tre av Irlands sju seire i den internasjonale Grand Prix-finalen og er den eneste artisten som har vunnet musikkonkurransen to ganger. Han vant i 1980 med "What´ another year" og i 1987 med "Hold me now". Han har også komponert Irlands vinnersang fra 1992, "Why me".