Overfører Van Gogh-utstilling i kinosalen

Frøya kulturhus ønsker kunst som en av aktivitetene i kultursenteret.

- Vi har et ønske om å rette fokus mot de ulike kunstuttrykkene, og håper at kunstnere og kunstinteresserte kan være interessert i å delta i aktiviteten vi åpner for, forteller kulturkonsulent i Frøya kommune, Mona Elisabeth Skarsvåg.

En av samarbeidspartnere er Live kino. Kulturetaten har tidligere hatt to ulike arrangementer sammen med dem.

- Først tilbød vi «La Traviata» og nå sist «They shall not grow old». De tilbyr overføringer av store begivenheter fra ulike steder i verden, og et av tilbudene er kunstutstilling, forklarer Skarsvåg.

Van Gogh: Wheat Fields and Clouded Skies”

Frøya kulturhus har nå bestilt “Van Gogh: Wheat Fields and Clouded Skies”

- Vi oppretter nå et arrangement for overføring av denne utstillingen torsdag 6. juni. I forbindelse med denne dagen ønsker vi også å åpne lokalene til fri disposisjon for våre lokale kunstnere. Om de ønsker det, kan anledningen benyttes til å lage en utstilling, gjerne med salg, i forkant av overføringen. Om de vil demonstrere egen kunstform, ha en workshop, eller formidle sin kunst på sin egen måte er helt opp til hver enkelt. Vi skal forsøke vårt beste å tilrettelegge for det de måtte ha behov for, forteller kulturkonsulenten.

Kulturhuset åpner to timer før overføringen i kinosalen kl 18.00, men om noen vil benytte dagtid for å ha muligheten til å invitere skoleklasser, kan arrangøren tilpasse dette.

Det vil også blir enkelt kiosksalg som inkluderer servering.

Mona Elisabeth Skarsvåg legger til at aktiviteten til de lokale kunstnerne i forkant vil være gratis. Når det gjelder visningen av “Van Gogh: Wheat Fields and Clouded Skies” ser man seg nødt til ta en inngangsbillett.

Arena for å formidle kunst

- Vi som jobber i kulturhuset håper at innbyggerne synes dette er et nyttig tiltak. Vi håper at kunstnerne vil finne våre omgivelser tilfredsstillende slik at kulturhuset kan være en god arena når de senere ønsker å formidle kunst på Frøya.

Utstilling med Bjørg Stordal

I sommer blir det også kunstutstilling i kulturhuset med den utflyttete frøyværingen Bjørg Stordal. Bjørg bor i Sarpsborg, men er så ofte hun kan tilbake til hjemplassen på Frøya.

Utstillingen blir å se fra 5. – 14. juli.