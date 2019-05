Feirer jubileum med ny film, ny sang og med festforestilling

Kultur

Hitra kulturskole runder 25 år. Slikt skal feires.

Torsdag 6.juni blir det nemlig jublieumsfest i Hitrahallen for å feire 25-årsjubileet. Her blir det selvsagt en rekke innslag fra kulturskolens egne elever innen musikk, dans og visuelle kunstfag. I tillegg blir det hilsninger og ikke minst premiere på en ny film og ny sang til ære for jubilanten.

-Hitra kommune kulturskolen ønsker alle hjertelig velkommen til jubileumsforestillinga «Kulturskolen 25 år». Vi slår på stortromma i anledning jubileet og lager en skikkelig festforestilling i kommunens storstue, sier kultursjef i Hitra kommune og rektor ved kulturskolen, Omar Pleym.

- Det blir premiere på «Kulturskolen 25 år», en nyprodusert film om kulturskolen laget av Maida Hals, og det blir hilsninger på video fra kjente og ukjente. Det hele avsluttes med «Kulturskolesangen», skrevet til jubileet av Frode Jektvik, forteller Pleym. Før forestillinga står koret Hitterklang for salg av kaffe og godsaker i foajeen på Hitrahallen.

Hitra kulturskole har opp gjennom årene undervist et svært stort antall unge hitterværinger i mange musikk- og kunstarter. Kulturskolens kjernetilbud er i 2019 musikk, visuelle kunstfag og dans.

- Innenfor musikk tilbyr vi piano, sang og bandinstrumenter. I tillegg har kulturskolen en egen arrangørgruppe, forteller kulturskolen, som pr. i dag har rundt 175 elevplasser og seks hele stillinger. Stillingene fordeler seg på fagene klaverpedagog, sangpedagog, bandpedagog, musikkpedagog, dansepedagog og billedkunstpedagog.

Kulturskolen har egne lokaler i Hitra kultursenter i Fillan. I tillegg gis det under på dagtid rundt omkring på grunnskolene. Danseundervisninga holder til i Meierisalen på Kystmuseet.