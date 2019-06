Disse får penger fra gavefondet i vår

Kultur

Hemne Sparebank, med avdelinger på Hitra og Frøya, har i en årrekke delt ut økonomisk støtte til lag og foreninger i sitt nedslagsfelt. To ganger i året fordeles pengene etter søknad. Her er tildelingene for denne våren:

Dolmøy Idrettslag

NMK Halsa

Glørstad og Omegn Velforening

Halsa 4H

Hemne Soul Kids

Aure Sjakklubb

Orkland Cache Delegasjon

Fjellværøy Ungdomslag

Vennastranda 4H

Hitra Vektløfterklubb

Hemne Pistolklubb

- Vi takker for alle søknader og oppfordrer videre alle frivillige lag og organisasjoner til å søke igjen ved neste utdeling i november, forteller banken.