To festband klare for festivalen

Kultur

De trønderske banda Bøgdabråk og Sie Gubba er klare for Frøyafestivalen. Det er Bøgdabråk som skal starte årets festival mens Sie Guba skal avslutte første festivaldag.

Bøgdabråk har spilt sammen i 20 år og har massevis av festival erfaring. De har spilt på over 400 konserter over hele landet og er kjent for å lage god stemning. Det er de som skal starte årets festival på Siholmen fredag.

Bøgdabråk består at Leif Inge Hopstad (vokal/gitar), Tom Andre Grande (gitar), Morten Lerstad (bass), Knut Øystein Landsem (tangenter) og øyværingen Håvard Sivertsen (trommer).

Sie Gubba har holdt på siden 2001, og er godt kjent for øy-publikummet fra tidligere. Bandet har også spilt på Frøyafestivalen tidligere, og er godt likt på festivalen, sier festivalsjef Hallbjørn Stenhaug. De skal avslutte første dagen og vi kan vente oss en flott avslutning, sier han.

-Sie Gubba har spilt for oss tidligere til stor glede for et trofast publikum, sier Stenhaug.

Sie Gubba består av Petter Øien, Magne Almås, Morten Hølås, Tommy Folstadli, Leif Arne Olaussen og Reidulf Wormdal.

Frøyafestivalen arrangeres i år 2. og 3. august. Fra tidligere har festivalen presentert headlinere som Unge Ferrari, Johnny Logan, Åge Sten Nilsen (WigWam), Freddy Kalas, Vinni, Banana Airlines og Bonnie Tyler.

