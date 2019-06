Sørburøya på pallen

Kultur

Sørburøy skolekorps deltok i helga i regionstevne på Byneset. Med 21 deltakerkorps, hvorav 12 deltok i konkurransen, halte det lille skolekorpset inn en pallplass: de fikk tredjeplass i programkonkurransen.

Sørburøy skolekorps stilte med syv skoleelever og to lærere.

- Ja vi er stolte over dette, sier dirigent Hans Olav Brendberg.

- Det er i overkant av hva vi trodde var mulig denne gangen. Det er korps fra hele Trøndelag, og et bra nivå. Dette er et nytt korps siden sist vi ble premiert i et stevne, og korpset består stort sett av 3. og 4. klassinger, forteller Brendberg.