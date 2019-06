Kultur

Tonene til den siste dansegallaen under Sula-festivalen sto Ole Ingvars for. De var engasjert i et samarbeidsprosjekt mellom Sula Grendelag og Terna Pub.

Båtfolk som tåler litt røft vær

Hitra-Frøya var mildt sagt overrasket over hvor mange lystbåter som hadde våget seg ut til Sula denne dagen, på tross av de dårlige værmeldingene. Det var kun et par plasser ledig på gjestebrygga. Frøya-folk lar seg tydeligvis ikke skremme inn i sofa-kroken selv om det er litt ruskevær i vente.

Dans blant låveplanker

Det var 100 danseglade som hadde funnet veien til Kvitbrygga på Terna pub denne kvelden. Og stemningen var god i den nyrestaurerte Kvitbrygga. Den har fått en kombinasjon av lun og røff atmosfære ved å bruke gammel utvendig bordkledning fra en låve i Østfold som innvendig bordkledning.

I tillegg har brygga noen spesielle langbord som passer godt inn med resten av imaget.

Mangfoldig kunstutstilling Kirsten Mellemsæther ble hedret.

Styrkedråper før fotballkamp

Ole Ivar fra Svorkmo, dansegruppas leder, kunne fortelle at han ikke hadde spilt musikk ute i øyrekka tidligere, men derimot spilt fotball på Mausund for en god del tilbake.

De hadde tatt mye møllers tran, også kalt styrkedråper, på båten utover. Svorkmolaget scoret derfor hele tre mål. Allikevel tapte de 2-1 mot Mausund. Sånn går det når en scorer i eget mål.