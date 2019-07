Tore Halvorsen med intimkonserter på Frøya

Kultur

Frøya Arena melder i dag at Tore Halvorsen vil komme til Frøya 16. september. Den tidligere Ole Ivars-vokalisten blir da midtpunkt under høstens første allsang-kafe på Frivilligsentralen. Etter at han ga seg Ole Ivars i fjor høst har Halvorsen valgt å holde eks­klu­si­ve kon­ser­ter for eld­re, med repertoar basert på kar­rie­ren i det­te folke­kjæ­re ban­det.

Det vil bli hundre plasser ledig, og Frøya Arena melder at det blir "første mann til mølla" for å bestille billetter.

Line Strømøy ved frivilligsentralen forteller at Halvorsen vil synge to steder mens han er på Frøya.

- Han kommer også til å ha en konsert for folk på Frøya sykehjem. Dette skjer i samarbeid med Livsglede for eldre. Slik vil både de eldre som er heimeboende, og de som er på hjemmet få muligheten til denne opplevelsen, forteller hun.