- Øyrekka er en uoppdaget perle. Jeg bidrar gjerne med å trekke flere folk ut hit

Kultur

Førstkommende lørdag blir det konsert og dans på Terna brygge til tonene fra Geir "Smiley" Tosaunet.

Det er ett år siden sist han gjestet Terna brygge og Smiley - eller Geir Tosaunet - som han egentlig heter, gleder seg til å spille på Terna brygge.

Elsker sjømat og sjøen

- Jeg er veldig glad i sjøen og sjømat, smiler Smiley, som også er en god kokk på sitt eget Rockbay resort på Filippinene.

Her er han i vinteropplag, men kommer tilbake til Trøndelag med trekkfuglene.

- Sommeren i Norge og turneer er blitt en livsstil, sier det allsidige musikeren og kunstneren. For Tosaunet liker også å male.

- Øyrekka er en uoppdaget perle og jeg bidrar gjerne med å trekke flere folk ut til dette flotte øyriket, smiler Tosaunet.

Verden som scene

Musikken har preget hans liv i 35 år. Han har turnert i Norge og utlandet med over fem tusen opptredener, utgitt fire album og har utallige tv- opptredener på NRK, TV2 og TV Norge. I Trondheim er han mest kjent som daglig leder for Visevertshuset som har driftet mellom 2001 - 2006.

- Jeg har spilt for store og små bedrifter, for barn på Hell bluesfestival, folkefester på festingen i Trindheim, After ski-show på Oppdal, Hemsedal, Gol ogÅre, underholdning på konferanser i Barcelona, Rotterdam, London og København, konserter på Svalbard, Manila på Filippinene og Key West i USA, bare for å nevne noe, forteller Smiley.

Johnny Cash-show

På Sula vil ha covre en rekke artister, men i det siste har han også laget et eget Johnny Cash-show som sulværingene får smakebiter fra: - Johnny Cash er historiens viktigste musikkartist.

Johnny Cash spilte inn plater i 50 år, og med sin country, rock´n roll, blues, gospel & spirituels, skrev han over 1000 sanger og utga mer enn 100 album som solgte 100 millioner eksemplarer.

Livslangt kjærlighetsforhold

Tosaunet har spesielt festet seg ved den varige romansen til en av tidenes mest betydningsfulle musikkartister Johnny Cash og hans kone June Carter. I deres 40-årige forhold, ikke bare som kjærester og ektefeller, men også som venner og profesjonelle partnere, skapte og fremførte de musikk som var lidenskapelig og ekte og som toppet alle hitlistene i USA og Europa.

June Carter var en stor bidragsyter til hans sanger og låtskriving. Hun hadde også sine egne store hits som barnestjerne sammen med The Carter family, hennes første ektemann Carl Smith og senere med Johnny Cash. Sanger som Ring of fire, Folsome prison, Jukebox blues, Times a waistin, Walk the line og Jackson er blant sangene som har inspirert Geir Tosaunet og Karin Baadsvik til å lage konserten”In the memory of ” Johnny Cash & June Carter, sammen med bandet ” The Tennessee two”.

- I den nesten to timer lange forestillingen spilles 25 sanger. Innimellom fortelles historier rundt deres karrierer, samt foto og video på storskjerm fra deres innspillinger og liv, forteller Geir Smiley Tosaunet.