Her står Jarl ved sin mors selvbygde cembalo

Kultur

De ansatte ved Frøya kulturskole har nå tatt sommerferie. Men rett før de tok ferie, tok de turen til Ringve Musikkmuseum i Trondheim.

I forkant hadde de sendt inn ønske om å få se spesielt to ting, og det hadde to engasjerte museumspedagoger virkelig tatt tak i!

I forbindelse med at Titranulykken nylig ble markert, var kulturskolens lærere ekstra opptatte av å få se fiolinen som tilhørte en av de omkomne i ulykka; Nils Olaus Andreasen. Han var del av et båtlag på seks mann fra Bardal. På bautaen på Titran står han nevnt som Nils A. fra Yttre Bardal under Ranen kommune. Han hadde med seg fiolinen sin til Titran. Fiolinen var sannsynligvis med i båten ulykkesdagen. Den lå i en kasse av tre med initialene N O A innskåret i lokket.

Det er to versjoner av historien rundt fiolinen etter ulykka. Den ene er at den ble funnet i fjæra på Frøya. Den andre er at den ble funnet langt mot nord, i fjæra på Træna. Uansett er det sikkert at fiolinen kom til Eldor Johansen på Bakklandet i Trondheim etter en tid. Dette var en slektning av familien Andreasen.

I 1944 var sønnen til den forulykkede Nils, Andreas, på besøk hos Eldor. De ville gjerne spille litt sammen, og Andreas spurte om Eldor tilfeldigvis ikke hadde en fiolin tilgjengelig som han kunne spille på. Dermed hentet Eldor fiolinen med kassen, og sjokket var stort for dem begge da de skjønte at denne hadde tilhørt Andreas sin far! Andreas fikk med seg fiolinen da han reiste hjem.

Fiolinen ble utlånt til Frøya i forbindelse med 100-årsmarkeringen i 1999. Da ble det satt nye strenger på den, og den ble spilt på. Etter det ble fiolinen gitt i gave til Ringve av Andreas sin sønn, altså barnebarnet til den omkomne Nils Andreasen.

For kulturskolens lærere var det veldig fint å få se fiolinen og igjen høre den sterke historien. Fiolinen er i bemerkelsesverdig god stand, men spilles ikke på lenger, dessverre. Dermed kunne ikke ønsket til fiolinlæreren om å få spille på den gå i oppfyllelse. Men den ble nøye inspisert!

En av de ansatte, Jarl Mosand, har et mer personlig forhold til Ringve enn de fleste andre frøyværinger. Hans foreldre, John og Gayle Mosand, var svært engasjerte i musikkmiljøet rundt Ringve i Jarls barndom, særlig gjennom etableringen av Ringve Kammerensemble.

En cembalo, som Gayle selv bygde, står utstilt på museet, og den er fortsatt i god nok stand til å spilles på. Jarl kunne selv fortelle at det var hans oppgave å stemme cembaloen før morens konserter. Instrumentet er svært verdifullt.

Da Ringve brant i 2015, var denne på utlån, og dermed ble den berget. Det ble et sterkt møte mellom det gamle instrumentet og dens stemmer denne dagen.

Kulturskolens ansatte vil anbefale alle frøyværinger om å ta turen innom Ringve i sommer, spesielt barnefamilier. Museet har nå en artig utstilling ved navn Musikk på boks om mennesker, musikk og mekanikk. Her kan besøkende selv skru, mekke og kikke inni bokser for å se hvordan musikken blir laget, bl.a. lirekasser. Veldig fint og interessant presentert! Museet har også hver dag egne guidede turer for barn gjennom Barnas Ringve

