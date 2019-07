Slik bodde vi øyværinger for 200-300 år tilbake

Kultur

Lokalhistoriker Johan G. Foss vil under Hopsjødagene ha lysbildeforedrag der han viser hvordan folk bodde på øyene for 200 til 300 år siden. Han har studert den gamle bygningskulturen i Fosen under arbeidet med Fosens historie, bind 2 (1720-1860).

- Det var store endringer som skjedde i byggeskikken på denne tida. Det viktigste var at peisen og jernovnen slo igjennom og avløste åren. De nye ildstedene medførte store bygningsendringer og helt nye boforhold, sier han i en pressemelding.

En annen endring var at mange av husene på gårdene ble samlet i større bygninger, i stuelåner og fjøsbygninger i to etasjer. Slik ble trønderlåna til.

- Med utgangspunkt i stabburene skal vi se nærmere på denne byggeskikken og avdekke interessante linjer bakover i bygningshistorien. Kanskje finner vi en bygningstype her på øyene som fortjener å kåres som «Kongen på haugen».