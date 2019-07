Her har 271 bårer blitt satt i jorda de siste 115 årene

Kultur

Lørdag 20. juli holdes den etterhvert så tradisjonsrike øyvandringa i Bispøyan nordvest for Kvenværet. De senere årene har øyvandringa vært fast på Olderøya, men i år er arrangementet lagt til Henriksøya.

- Øyvandringa skal enne gangen skal være på kirkegården på Henriksøya. Perly Helsø vil ha orientering vedrørende de som er gravlagt her og historie rundt stedet. Som vanlig vil vi selge seikarbonade, drikke, kaffe og kaker. Vi håper mange vil ta turen utover til Henriksøya denne dagen, sier Margrete Strøm Kleiven, leder i Bispøyan grunneierlag.

Grunneierlaget forteller at Henriksøy kirkegård ble tatt i bruk 1904 etter at folket i Bispøyan hadde brukt Dolmen kirkegård som gravsted. Det tok minst tre timer å ro fra øyriket til Dolmen så dette ble stor begivenhet da Henriksøy kirkegård ble tatt i bruk. Det er satt ned 271 bårer fra 1904 -2000. De fleste døde på grunn av alderdom. Tæring, spanskesyka, bukhinnebetennelse, blodpropp, lungebetenese og kreft var sykdommer som mange døde av, fortelles det.

- Henriksøy kirkegård er og blir mer enn bare en kirkegård. Her ligger mye kulturhistorie som forteller noe om et aktivt øysamfunn der folk har bodd og levd i generasjoner, sier Strøm Kleiven.

I dag er kirkegården privat, og drives av Bispeøyan grunneierlag.

- Foruten å slå plen, kanter og stelle gravene har vi vedlikehold av klokkehus, inngangsparti og gjerde. Vi har laga ei flytebrygge slik at tilgjengeligheten skal være bedre både for oss som har hus i Bispøyan og for eventuelle turister som har ønsker om å ta en tur inne på kirkegården. I vinter har flere gravstøttene veltet på grunn av tæla. Vi ber dem som ønsker å ta et besøk på kirkegården være observant vedrørende løse gravstøtter, og ikke la unger springe rundt dem, da en aldri kan være sikker på at de kan velte og at barn kan få de over seg. Grunneierlaget har festa disse med bolter, og satt skilt der en minner om at en oppholder seg kirkegården på eget ansvar, forteller hun.