Kultur

Nattseilerne tar barn med på sjørøvertokt fredag formiddag under Hopsjødagan på Melandsjø.

- Det er et høydepunkt for mange små, sier Ida Aamold Nesset.

Som vanlig blir fredagen under festivalen kalt for barnas dag. I løpet av den dagen blir det rokonkurranse for de yngste i fabrikkvågen, familiekonsert med Jane & Shane og hesteridning. I tillegg kan de små få ansiktsmaling, prøve seg på lykkehjulet og EskiMonika deler ut is til alle barna.